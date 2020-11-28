Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya filmiyle ilgili açıklama

Serdar Ortaç ile Seçil Gür çifti, akşam üstü bisiklet turu yaptı. Yeni uyandıklarını söyleyen Ortaç, sevgilisinin saçlarını düzeltti. Seçil Gür ile el ele tutuşan ünlü popçu, Ferman Toprak’a verdiği “Vuslat” şarkısından bahsetti. Serdar Ortaç “Kimsenin müzik dinleyecek hali yok, herkes intiharlık” yorumunu yaptı. 50 yaşındaki popçu geçen hafta Maslak’ta özel bir hastanede görülmüştü.



Ermenistan Kamu Radyosu internet sitesinde Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar sırasında 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' ve 'güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı haberlerinde Serdar Ortaç'ın fotoğraflarını kullanmıştı.

Ortaç’a son olarak Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan, kendisinin de canlandırıldığı “İki Gözüm Ahmet” filmi hatırlatıldı. Ünlü popçu daha sonra sevgilisiyle el ele kahve sırası beklemeye başladı. Bu sırada iki sevgilinin romantik anları kameralara böyle yansıdı.