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Serenay Sarıkaya'nın lüks aracı kaza yaptı

Serenay Sarıkaya'nın lüks aracı kaza yaptı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’yı almaya giden şoförü, karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Volvo marka lüks aracı önceki akşam Etiler'de Baltalimanı yolu üzerinde kaza yaptı. Güzel oyuncuyu almaya giden şoförü karşıdan gelen bir minibüsle çarpıştı.

Sarıkaya'nın aracında yüklü miktarda maddi hasar oluştu. Kaza esnasında iki tarafın da sağlık durumlarının iyi olması Serenay'ı sevindirdi.

 

Serenay Sarıkaya'nın lüks aracı, kaza sonrası bu hale geldi. Minibüsün yan tarafında hasar oluştu.

Etiketler serenay sarıkaya kaza lüks araç
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