Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı hayranlarını şaşırttı

Şu sıralar Kerem Bürsin ile ayrılığı ve Alice Müzikali ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, çok sevdiği arkadaş grubuyla New York’a gitti. Sarıkaya daha önce yaptığı bir açıklamada "Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim" demişti.

Serenay Sarıkaya’dan New York’tan paylaşım geldi. Saç stil değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

Yaza yeni bir tarzla giren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrıldıklarını duyurmuşlardı. İkilinin sürpriz ayrılığının ardından ise Sarıkaya'nın ismi sıklıkla aşk dedikodularına karışmıştı.