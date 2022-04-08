  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sevgilisini kazada kaybetmişti: Gülçin Ergül gözyaşları ile yaşadıklarını anlattı

Sevgilisini kazada kaybetmişti: Gülçin Ergül gözyaşları ile yaşadıklarını anlattı

Sevgilisini kazada kaybetmişti: Gülçin Ergül gözyaşları ile yaşadıklarını anlattı

Hepsi Grubu ile müzik dünyasına giren ve grubun dağılmasıyla müzik kariyerine yalnız devam eden ünlü popçu Gülçin Ergül, masun mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aralık ayında İzmir – İstanbul Otoyolu’nda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden sanatçı gazatecilerin sorularını yanıtladı.  36 yaşındaki Ergül, çok sevdiği kedilerinin de bu dönemde kendisine manevi anlamda güç verdiğini söyledi.

Gülçin Ergül, vefat eden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için yaptığı şarkıyı yakında piyasaya çıkaracağını anlattı.

Yaşadığı büyük acıyı atlatmak için psikolojik destek aldığını açıklayan Ergül’ün konuşurken gözleri doldu. Gülçin Ergül, dağılan Hepsi Grubundaki arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı’nın da kendisine destek verdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı yakın zamanda eski grup üyesi Yasemin Yürük’le de bir araya geldiklerini açıkladı. Ergül, yaşadığı travmayı atlatıp hayata tutunmak için büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler Gülçin Ergül hepsi grup sevgili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Forbes'in listesi açıklandı; en zengin 10 Türk belli oldu
Nihat Hatipoğlu canlı yayında çılgına döndü: ''Sen kimsin ya?''
Kur korumalı mevduat sisteminde bir değişiklik daha
Nihat Hatipoğlu ''büyü var mı, yok mu'' sorusuna bu yanıtı verdi
Eyvah ki ne eyvah! TCMB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Çay tiryakileri dikkat! Sakın böyle içmeyin
Cüneyt Özdemir'in ''Cumhurbaşkanlığı adayı'' anketi sosyal medyayı salladı
Azerbaycanlı vekilden şoke eden Erdoğan açıklaması: ''10 milyon oy hazır''
Benzin ve motorine indirim geliyor! Tarih ve indirim miktarı belli oldu
Elon Musk açıkladı; ''insansı robot'' Tesla Bot için tarih belli oldu