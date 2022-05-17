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Şevval Sam'dan Trabzonspor'a çok özel şampiyonluk şarkısı

Şevval Sam, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'a şampiyonluk şarkısı yazdı. Ünlü sanatçı şarkıda Kazım Koyuncu'ya da yer verdi. Sam'ın şarkıda Koyuncu'ya yer vermesi bordo-mavili taraftarların beğenisini topladı.

Ünlü Sanatçı Şevval Sam, Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindiren Trabzonspor'a şampiyonluk şarkısı yazdı.

Başarılı sanatçının şarkısı ilk olarak, Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kupası töreninde bordo-mavili taraftarların beğenisine sunuldu. Şarkıyı sosyal medya hesabı aracılığıyla da paylaşan Şevval Sam, paylaşımında "Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Şevval Sam'ın şarkıda Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'ya yer vermesi Trabzonsporlu taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Sam'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı

Etiketler trabzonspor şevval sam kazım koyuncu özel şarkı şarkı şampiyonluk
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