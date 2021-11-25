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Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı...

Al Sana Haber programında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti.

Yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV, magazin olaylarının ele alındığı Al Sana Haber programında her gün bir olay yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Tuba Ekinci ile Nihat Doğan’ın kavgası gündeme oturmuş ardından Ebru Polat ve Bahar Candan gerilmişti.

Program Ekinci olmadan devam ederken Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia programa damga vurdu. Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için kavga etti.

Doğan bu iddiaları "Yalan be biz dosttuk" dese de Soylu bu konuda çok iddialıydı. Seyhan Soylu açıklamasında "Serpil Çakmaklı tutuklanacak diye beraber oldular" dedi.

Etiketler Al Sana Haber programı Nihat Doğan Serpil Çakmaklı
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