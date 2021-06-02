Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'lı paylaşımını görünce dayanamadı

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşına basan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde dikkatleri üzerine toplarken eski eşi Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'lı paylaşımını görünce dayanamadı.

Acun Ilıcalı doğum günü paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. 29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu doğum günü paylaşımları ve mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 52 yaşında giren Ilıcalı, sevdikleriyle yer aldığı mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

TV8'in sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı yaptığı doğum günü paylaşımı dikkat çekti. Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki detaylar ile çok konuşuldu.

'PASTA ÜFLEMEKTEN NEFESİM KESİLDİ'

Instagram hesabından sevdikleriyle yer aldığı karelere yer ver ünlü ismin paylaşımı ise şu şekilde oldu: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi :) Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."

Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da ikilinin fotoğrafını Şeyma Subaşı'nın beğenmesi oldu.