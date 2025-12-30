Şeyma Subaşı İstanbul'a iner inmez gözaltına alındı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı ilk açıklamasında, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…" ifadelerini kullanmıştı. 

 

 

DHA

