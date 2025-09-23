Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu tutuklandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Youtube'ta Boğaç Soydemir'in sunduğu programda "İçki tüm Kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı. Soydemir ve Akgündüz'ün tutuklanmasına karar verildi.

Youtube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalındaki programda “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle soruşturma açıldı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır”hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan  Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

TUTUKLANDILAR

Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.  Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliiği'ne sevk edilen Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, tutuklandı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sunucu Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları yazmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

