Sosyal medyada linç edilen Buse Terim isyan etti: Bunu yazıyor olmaktan utanıyorum

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, ikinci el kıyafetlerin satıldığı platformda kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 TL etiket koydu. Eleştirilerin hedefi olan Terim, sitem dolu bir açıklamada bulundu.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim sosyal medyanın gündeminde. Buse Terim, ikinci el kıyafetlerin satıldığı uygulamaya kızının eski ayakkabısını koyarak 2.300 TL satış fiyatı koydu.

"YAZIYOR OLMAKTAN UTANIYORUM"

Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Buse Terim paylaşımın altına sitem dolu şu mesajı yazdı:

"Bu haber yapılarak tam olarak ne amaçlanmak isteniyor aslında çok iyi biliyorum. Tam da yorumlarda okuduğum şeyleri yazdırmak ve düşündürmek adına yapılmış, linç kültürünü destekleyen dünya saçması, art niyetli ve hiçbir haber değeri taşımayan bir saçmalık bu. Kendi çevreme başta olmak üzere, etrafımda ihtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiçbir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bunu şu anda burada yazıyor olmaktan bile utanıyorum. Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum. Beni, ailemi, yaşantımı, bu konularda ki hassasiyetimi başta sizin çok iyi bildiğinizi düşünüyordum. Çok üzgünüm ve bu haberi yapan ve yayanların da nasıl bir vicdan ile uyuyacağını da çok merak ediyorum"

ABLASI MERVE ÇETİN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Buse Terim'in ablası Merve Çetin de bu konunun haber olmasına tepki gösterdi.

Çetin "Bu anlamsız haberi neden yaptığınızı anlamış değilim ve bu bir haber de değil ayrıca, sadece buyrun altına yorumlarda linç edin postu, magazin dünyanızda yorumlayacak binlerce olay varken, ailemizi yakından tanımanıza rağmen bu art niyetli postunuzu anlamakta zorluk çekiyorum ve bunu bir anlık akıl tutulmasına veriyorum" diye konuştu.