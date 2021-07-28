Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Mikanos adasında masa üstüne çıkarak ettiği dans sosyal medyayı salladı.

Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden hiç vazgeçmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatiline devam ediyor.

Önceki akşam mücevher tasarımcısı arkadaşı Marina Theodoridou'nun doğum günüydü. Bir gece kulübünde düzenlenen kutlamaya Eda Taşpınar damga vurdu.

İlerleyen saatlerde kıvrak müziğe daha fazla dayanamadı ve masanın üzerine çıktı. Beş dakika boyunca alkışlar, ıslıklar eşliğinde dans etti.



Oryantallere taş çıkaran 41 yaşındaki sosyetik güzel, bu anları "Eee Türküz sonuçta" notuyla paylaştı.