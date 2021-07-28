  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov

Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Mikanos adasında masa üstüne çıkarak ettiği dans sosyal medyayı salladı.

Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden hiç vazgeçmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatiline devam ediyor.

Önceki akşam mücevher tasarımcısı arkadaşı Marina Theodoridou'nun doğum günüydü. Bir gece kulübünde düzenlenen kutlamaya Eda Taşpınar damga vurdu.

İlerleyen saatlerde kıvrak müziğe daha fazla dayanamadı ve masanın üzerine çıktı. Beş dakika boyunca alkışlar, ıslıklar eşliğinde dans etti.


Oryantallere taş çıkaran 41 yaşındaki sosyetik güzel, bu anları "Eee Türküz sonuçta" notuyla paylaştı.

Etiketler eda taşpınar dans şov
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayısında artış durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu
Hazır mısın Türkiye? Asıl kavurucu sıcaklar şimdi başlıyor
Fed faiz kararını açıkladı
İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı
Antalya'da vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için mücadele ediyor
Bodrum'daki fahiş fiyatlar yine gündemde: ''Su 40 lira, çok normal...''
Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Çok sayıda yaralı var
Deniz salyasından kurtulduk sananlara kötü haber
Yağmur'un katilinin ifadesi kan dondurdu
Halil Sezai’ye bir suç duyurusu daha