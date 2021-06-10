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STAR TV'nin iddialı yapımı ekranlara veda ediyor

STAR TV'nin iddialı yapımı ekranlara veda ediyor

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam'ın paylaştığı, Star'ın bu sezon izleyiciyle buluşan Akrep dizisi ekranlara veda ediyor.

Star TV'nin yapımını 1441 Productions'ın üstlendiği sevilen dizisi Akrep, önümüzdeki hafta yayınlanacak 26'ncı bölümüyle, ekrana veda edecek.

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam'ın paylaştığı, Star'ın bu sezon izleyiciyle buluşan Akrep dizisi, 26'ncı bölümüyle ekrana veda edecek.

Usta oyuncu Demet Akbağ, uzun yıllar sonra Akrep dizisiyle ekrana dönmüştü.

Etiketler akrep akrep dizisi star tv
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