Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'dan aşk pozu!

Tamer Karadağlı’nın genç piyanist Iraz Yıldız’la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Iraz Yıldız (24) önceki gün Tamer Karadağlı’nın aracında çektiği bu selfie’yi Instagram’ında paylaştı. İkilinin mutluluğu, fotoğrafa böyle yansıdı.