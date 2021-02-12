Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'dan aşk pozu!

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Tamer Karadağlı’nın genç piyanist Iraz Yıldız’la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Iraz Yıldız (24) önceki gün Tamer Karadağlı’nın aracında çektiği bu selfie’yi Instagram’ında paylaştı. İkilinin mutluluğu, fotoğrafa böyle yansıdı.
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