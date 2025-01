Tecavüz, cinsel saldırı ve yamyamlıkla suçlanan ünlü isimden itiraflar

Ünlü aktör Armie Hammer, bundan 3 yıl önce kendisine yönelik cinsel saldırı ve yamyamlık iddiaları sonrasında uğradığı linç sonrasında ailesini, kariyerini ve tüm mal varlığını kaybettiğini açıkladı.

Tecavüz ve şiddet içeren fanteziler paylaşma iddialarının ardından kariyeri sona eren 38 yaşındaki 'Call Me By Your Name' yıldızı, 2023'te LAPD tarafından soruşturuldu ancak sonunda suçlanmadı.

Çarşamba günkü 'Your Mama's House podcast'inde, kariyerini yeniden inşa etmek için çalışırken artık 'küçücük bir dairede' yaşadığını söyledi. Bu skandalın Kovid karantinasındaki insanlara ise eğlence olduğunu anlattı:

"Dünya dağılıyor gibiydi ve insanlar kendi hayatlarından çok mutsuzdu. Sonra bir aktörün insanları öldürmek ve yemek istediğiyle ilgili bu şehvetli hikaye ortaya çıktı. Ve aniden herkes, 'Ah, oturma odamdan çıkamadığım gerçeğinden çok daha eğlenceli bir şekilde buna odaklanmak daha eğlenceli,' dedi"



Hammer, daha fazla hikaye ortaya çıktıkça medya fırtınasının nasıl arttığını açıklamaya devam etti ve "Eğer biri birinin yatak odası sohbetlerini, tamamen sıradan olsa bile, alıp bağlamından kopararak okursa, herkes "iğrençsiniz" derdi" dedi.

Ayrıca skandalın mali durumunu ve ruh sağlığını nasıl etkilediğini şöyle açıkladı:"O kadar fakirdim ki, artık benzin alamadığım için kamyonumu satmak zorunda kaldım"



Olaylar sırasında aklını kaçırıp kaçırmadığı sorulduğunda "Sadece tam bir panik modundaydım" diye itiraf etti.

Oluşturduğu kişiliğin nasıl paramparça olduğunu, kendisini ifşa edilmiş ve aşağılanmış halde bıraktığını ise şöyle açıkladı:

'The Punjabi Times'da yamyam olduğumla ilgili makaleler çıkıyordu... ve Mart 2021'de Google'da en çok aranan beşinci kişiydim, tüm sonuçlar olumsuzdu"

Hammer, bunun kendisine verdiği zararı anlatırken "Dünyanın önünde çıplak bir şekilde duruyorsunuz, tüm eğilimleriniz ve sapkınlıklarınız yargılanıyor. Zor" ifadelerini kullandı.



Hammer ayrıca kadınlara karşı geçmişteki davranışlarını düşünerek onları egosunu beslemek için kullandığını itiraf etti.

Podcast'te, "İnsanlar benim için yürüyen uyuşturucu torbalarıydı. İnsanların benimle seks yapmak istemesi bana bir güç ve onay duygusu verdi" dedi. Kadınları kendi tatmini için kullandığını ve onları kullanılmış hissettirdiğini itiraf eden Hammer "Bu kızları kucaklayıp onları kasırga gibi seyahatlere çıkarırdım, harika seks yapardım ve sonra birden yok olurdum, sanki bir kasırgaya sürüklenmişler gibi hissetmelerini sağlardım" diye anlattı.

Henüz 13 yaşındayken bir papaz tarafından cinsel saldırıya uğrama travmasını paylaşan aktör, terapi gördüğünü ve eylemleri üzerinde düşündüğünü açıkladı.

Yakın zamanda tatillerini geçirdiği çocuklarından da bahsetti ve bir gün eylemlerinin etkilerini hissedebileceklerini kabul etti:

"Kızım ve oğlumun terapiye gidecekleri ve 'Ben de babamdan nefret ediyorum' diyecekleri bir noktaya geleceklerinin farkındayım."

Eski eşi Elizabeth Chambers ile kızı Harper ve oğlu Ford adında iki çocuğu var. Eşiyle 2020'de ayrıldı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Hammer yakın zamanda William H. Macy ile Frontier Crucible adlı bir film çekti:

"Geri döndüğümü söyleyemem.. Ama çalışıyorum" ifadelerini kullandı.