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  3. 29 Aralık 2017 16:16

Tek gecelik ilişkiyi yıllar sonra affetti

Sezen Aksu, sevgilisi Uzay Heparı ile 25 yıl önce tek gecelik ilişki yaşayan Yıldız Tilbe'yi affetti.

Tek gecelik ilişkiyi yıllar sonra affetti
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Sezen Aksu, sevgilisi Uzay Heparı ile 25 yıl önce tek gecelik ilişki yaşayan Yıldız Tilbe'yi affetti. Tilbe, çiçeğini çikolatasını alıp Minik Serçe'yi ziyaret etti.

Yıldız Tilbe, yaklaşık 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki evine, elinde çikolata ve çiçekle giderek bu soğukluğa son verdi.

ELİNDEN TUTUP SEKTÖRE SOKTUĞU İSMİN İHANETİNE UĞRAMIŞTI

Yaklaşık 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı. Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.
İKİLİ KÜSLÜĞE SON VERDİ

Yıllar sonra beklenen hamle Yıldız Tilbe'den geldi. Akşam Life'da ye alan habere göre; şarkıcı Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe'nin Kanlıca'daki evine gitti. Tilbe, bu hamlesiyle Minik Serçe'nin gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi

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