Tekerlekli sandalyeden kurtulan Serdar Ortaç'ı Canan Karatay'ın kremi mi iyileştirdi ?

Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden hatta geçtiğimi günlerde "10/15 yıl ömrüm kaldı" diyen Serdar Ortaç'ın sağlığına Canan Karatay'ın verdiği bir krem sayesinde kavuştuğu iddiaları gündem olunca ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden geçtiğimiz günlerde de konseri sırasında beklenmedik bir an yaşayarak şarkının sözlerini unutan Serdar Ortaç'ın "tekerlekli sandalyeden kurtuldum" açıklaması dikkat çekmişti.

Serdar Ortaç, geçen haziranda Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" demişti.

Sosyal medyada Serdar Ortaç'ın Canan Karatay'ın kendisine verdiği bir krem sayesinde iyileştiğine dair iddialar gündem olunca Ortaç'tan da açıklama geldi.

Kremin ağrılarını geçirdiği iddialarını duyan Serdar Ortaç gerçeği açıkladı.

Ortaç Canan Karatay'ın kendisini iyileştirdiği iddialarını yalanladı ve şunları söyledi:

"İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı."

Şarkıcı devamında ise "Kremle filan işim olmadı kendi ilaçlarım var onlar işe yaradı" dedi.