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Timuçin Esen'e hacker şoku

Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren ünşü oyuncu Timuçin Esen'in sosyal medya hesabını hacklendi. Üç hacker’ın 19 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor. Kaynak Yeniçağ: Hekimoğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'e hacker şoku! Özel bilgi ve fotoğrafları...

Timuçin Esen, telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı. İstenen mail şifresini de girince saniyeler içinde ünlü oyuncunun Twitter ve Instagram hesapları, korsanlar tarafından ele geçirildi. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Siber saldırganlar, oyuncunun hesaplarında bulunan özel bilgi, fotoğraf, video ve benzer içerikleri çalarak şantaj yaptı. Esen, soluğu İstanbul Anadolu Adliyesi'nde alarak suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmada hackerların Kaynak Holding'te çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. oldukları saptandı. Bu arada hackerların aynı yöntemle Roksan Kunter, Selma Ela Topçuoğlu ve Zeynep Öztürk gibi isimleri de dolandırdığı saptandı. Üç şüpheli hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 19 yıl 3 aya kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı.

Etiketler Timuçin Esen hacker bilgisayar korsanı özel fotoğraflar kişisel bilgiler fetö pdy şantaj sosyal medya
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