Tuğba Ekinci: Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor

Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı Instagram'dan masöre masaj yaptırdığı anları yayınladı. Ekinci, o anlarda ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler söyledi.

Erkeklerin daha iyi masaj yaptığını iddia eden Tuğba Ekinci, masöre masaj yaptırdığı anlarda kadınların masaj yapmayı bırakmasını, beceremediklerini söylerken erkeklerin ise sırf kadın eli değmesi için masözlere masaj yaptırdıklarını söyledi.

Spor salonunun bahçesinde masaj yaptırarak dikkat çekmeyi başaran Tuğba Ekinci, ''Bu ne kadar güzel masaj yapmak ya bu nasıl bir masaj eli, kadınlar bıraksın bu işi, erkekler de kadın seviyor ne alaka ise, ben ince ve narin iken erkek yapabiliyor diyorum'' dedi.

'ERKEKLER KADIN İSTİYOR'

Erkeklerin kadınlara masaj yaptırma nedeninin de sırf kadın eli değmesi için olduğunu söyleyen Ekinci, şunları söyledi: ''Yani bir bayan ne kadar narinse ben de öyleyim. Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor ben anlamıyorum. Normalde bir bayan yapamaz di mi?

Demek ki erkekler sırf kadın eli değsin diye masaj yaptırıyor. Yani bir kadın rahatlatamaz asla, bence bir kadın eli değsin diye erkekler kadın istiyor.''

Masörüne, ''Sert yapabilen bir kadın var mı?'' diye soran Ekinci, ''var tabii'' cevabını alınca da ''Yok ya kadın ne kadar sert yapacak allah aşkına'' diyerek kadınlara karşı tavrıyla tepki çekti.