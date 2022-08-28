Tuğba Ekinci, Gülşen ve oğlunun pozunu paylaşıp Erdoğan'dan ricada bulundu

Gülşen ile arası bozuk olan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Erdoğan'a Gülşen için ricada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini çok beğendiğini sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman açıklayan şarkıcı Tuğba Ekinci son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gülşen'in sesini ve tarzını her fırsatta beğenmediğini söyleyen ve Gülşen'i sık sık sert ifadelerle eleştiren Ekinci verilen tutuklama kararına tepki gösterenler arasında. Tuğba Ekinci son olarak Gülşen ve oğlunun pozunu paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu.



"RİCA ETSEM İŞE YARAR MI?"

Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Ekinci şunları yazdı:

"24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım. Kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var."