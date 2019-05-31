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  3. 31 Mayıs 2019 12:47

Tuğba Ekinci'den bir Ekrem İmamoğlu paylaşımı daha

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na kafayı taktı. Ekinci son paylaşımında İmamoğlu'na "pamuk prens" dedi...

Tuğba Ekinci'den bir Ekrem İmamoğlu paylaşımı daha
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Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Ekinci, paylaşımında " Cesaretin varsa o eli tam kaldır, korkak olma bu kadar, onlar da sana kafayı atar oturursun aşağı" ifadelerini kullanmıştı.

Ekinci hızını alamadı ve paylaşımlarına bugün de devam etti. Ekinci önce İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı:

"Neden çok konuşan ve ağlayan insanlara itibarınız yükseldi. Ciddi insan az konuşur öz konuşur! Ağlamadan sabreder icraatını sunar! Bunları ben mi öğreteceğim. Ayrıca öncekilerinde her hamlesini aşırı beğendiğim söz konusu değil. Bütün adaylara yaptığınız gibi yapmayın; oyunu kime vermek istiyorsan ver icraatını görmeden itibar etme havaya sokma! Ey Türkiye sen bunu hep yapıyorsun son ağlayan gene sen oluyorsun..."

Bu paylaşımın ardından da hızını alamayan Ekinci çıkan bir haberi paylaşarak İmamoğlu'na "Pamuk prens" yakıştırmasında bulundu.

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