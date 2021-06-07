Tuğba Ekinci'den olay sözler: ''Lan dümbük...''

Erkan Petekkaya'nın Kerimcan Durmaz'ı hedef alarak Acun Ilıcalı'ya söylediği sözler olay olmuştu. Petekkaya'nın sözlerine Tuğba Ekinci sert çıktı.

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermiş ve şoke eden sözler söylemişti.

Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" demişti. Acun Ilıcalı ise Survivor son bölümde "Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor" diyerek bu konuda kısa bir ifadede bulundu.

Acun Ilıcalı, Erkan Petekkaya'ya Survivor'dan yanıt verdi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak gündem olan Tuğba Ekinci ise bu konuda sessiz kalmadı. Ekinci Erkan Petekkaya'ya çok sinirlendi ve olay sözler söyledi.

Ekinci açıklamasında "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan tv8'den sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle" dedi.