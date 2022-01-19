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Turabi Çamkıran'dan şaşırtan Survivor sözleri: 'Suçsuz çalışanları kovabilir!

Turabi Çamkıran'dan şaşırtan Survivor sözleri: 'Suçsuz çalışanları kovabilir!

Survivor All Star 2022 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Turabi Çamkıran'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Survivor'a gelmesi beklenen Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde ABD'li güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurmuştu. Survivor paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Çamkıran, elenen isimlerin ifşa edilmesine tepki gösterdi.

Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ben kimin gideceğini tahmin edebiliyorum. Her hafta tahminimi söylerdim ama olmaz. Çünkü hepsini tahmin etme olasılığım çok yüksek. Sonra Acun Abi 'İçeriden haber çıkıyor' diye suçsuz çalışanları kovabilir. Yani kardeşlerim, şu eleneni yayından önce paylaşmaktan vazgeçin!'' ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLARA İSYAN ETTİ
Peş peşe yaşanan sakatlıklar hakkında da konuşan Çamkıran, ''Kimin gözü var lan! Bu kaçıncı sakatlık! Birisi sakatlandığında, en sevmediğiniz kişi olsa bile kötü bir şey yazmazsanız ne kadar iyi olur. Geçmiş olsun Evrim. Dilerim ki hemen kalkar ve oynamaya başlar'' yorumunu yaptı.

 

Şimdilerde World Wrestling Entertainment'de ünlü güreşçi Rikishi'den eğitim alan Çamkıran'ın, Survivor All Star 2022'ye katılıp katılmayacağı ise hala merak konusu...

Etiketler turabi turabi çamkıran
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