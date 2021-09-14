Türkan Şoray ''Fransız askısı'' ile kendine hayran bıraktı

Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askısı yaptıran ünlü ekran yüzü Serap Paköz eleştirilere maruz kalırken Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray yaptırdığı Fransız askısı beğeni topladı.

76 yaşındaki usta oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzüne estetik yaptıran Şoray'ın son haline takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Türk sinemasının en güzel kadınlarından Türkan Şoray da estetikle tanıştı ancak 76 yaşında. Türkan Sultan güzelliğini sağlamlaştırırken sadece Fransız askısı desteği almadı, aynı zamanda 20 kilo vererek kendine hayran bıraktı.

Türkan Şoray yeni hali ile çok sayıda beğeni yorumu aldı.

Türkan Şoray hem 20 kilo verdi, Fransız askısı yaptırdı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi.

Fazla kilolarından da kurtulan usta oyuncunun son hali hayran bıraktı. Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.

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