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Tutuklu Engin Polat'tan olay olan sosyal medya paylaşımı

Tutuklu Engin Polat'tan olay olan sosyal medya paylaşımı
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevinde bulunan Engin Polat‘ın hesabından dün gece saatlerinde dikkat çeken maskeli bir paylaşım yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabında dün gece dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın hesabından bahçe içinden beyaz bir maske paylaşıldı.

Paylaşımda herhangi bir ifade yer almazken, Polat'ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak "Ahhh çok özledim abim" notunu kaydetti. 

Öte yandan, anoreksiya teşhisi nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de sosyal medya hesabından benzer bir maskeyi aynı saatlerde paylaştı. 

 Paylaşımların arkasındaki mesaj ise merak konusu oldu.

Etiketler Engin Polat maske paylaşım maske paylaşımı
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