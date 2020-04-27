Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.



Yerlitaş, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal evde kal" notunu eklemişti.

Yerlitaş son olarak katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı.vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Diktiği elbiselerle efsane olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960'ta İstanbul Vefa'da doğdu.

Annesinin adı Saadet Yerlitaş, kız kardeşinin adı ise Benan'dır.

80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlayan Yerlitaş, kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle "modacı" olarak anılmak istemiyor.

Dobralığı ile bilinen ve bu yüzden sözünü sakınmadan söyleyen Yerlitaş, kendisini "arızalı" olarak tarif ediyor.

Stres atmak için bulaşık yıkayan, bazen gecenin bir saati geceliğinin üstüne palto giyip bir kafeye giden Yerlitaş, tam bir Nişantaşı tutkunu. Pek çok ünlünün yaşadığı Nişantaşı'nda oturan Yerlitaş'ın, İtalya'nın Milano kentinde de yüksek tavanlı minik bir dairesi var.

Yerlitaş'ın ev hayatıyla ilgili detaylar ilginç. Mutfağında iki buzdolabı var; bunların birinde meyveler, içecekler, diğerinde ise pasta tipi yiyecekler bulunuyor.

Ünlü modacının evinde ayrıca iki de yardımcısı var. Banyoda hamam usulü yıkanan modacı, her sabah yardımcıları tarafından taslarla, keselerle yıkanıyor.

Birçok ünlünün sahte kostümleri için kapısını aşındırdığı Yerlitaş, sadece ünlülerin değil sosyetenin de gözdesi.

Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan'ın sahne kostümlerini hep Nur Yerlitaş dikiyor.

Nur Yerlitaş, 2007'de Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı "Bak Kim Dans Ediyor" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

2010'da yayına giren "Yemekteyiz" adlı yarışmada Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile yarıştı.

2011'de "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise moda tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve Kareograf Uğurkan Erez'di.

Yerlitaş sevilen moda programı "Bu Tarz Benim" yarışmasında da jüri üyeliği yaptı.

Ünlü modacı, 2011'de Demet Akalın'ın "Türkan" klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı.

Bekar olan Yerlitaş, hayatı boyunca hiç evlenmedi.