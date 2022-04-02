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Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı

Baraj ve Aşk Mantık İntikam'ın başrol oyuncusu Burak Yörük İstanbul trafiğinde tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi. Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.

 

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Burak Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı Biz Boşanıyoruz dizisi ile yaşadı. Ardından 4N1K 2 ve 4N1K sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra da Baraj ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde başrol oynadı.

 

Etiketler burak yörük iett şoförü trafik tartışma kavga yumruk aşk mantık intikam baraj
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