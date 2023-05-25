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Ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlham Gencer hayatını kaybetti
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Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanan 98 yaşındaki İlham Gencer'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Haberi alan yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer 98 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.

Uzun süre rahatsızlığı nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanede yatan ve geçtiğimiz aylarda taburcu olan 98 yaşındaki ünlü sanatçı İlham Gencer vefat etti. Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanan Gencer'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Haberi alan yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Etiketler İlham Gencer İlham Gencer hayatını kaybetti
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