  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcı Türkiye'yi terk ediyor

Ünlü şarkıcı Türkiye'yi terk ediyor

Ünlü şarkıcı Türkiye'yi terk ediyor
Güncelleme:

Ferman Akgül, önemli bir iş teklifi aldığını belirterek Kopenhag'a taşınacağını duyurdu.

Şarkıcı Ferman Akgül, kariyeri için önemli bir iş teklifi geldiğini ve bu fırsatı kaçırmak istemediği için Kopenhag'a taşındığını söyledi.

Ferman Akgül, Kopenhag'a taşınmasıyla ilgili olarak "Sürekli yağdığı için New York şarkısındaki romantizmden uzaklaşıyor arada tabii. Ama kendi melankolisi var buranın da. Merak içindesiniz biliyorum, neler olduğu ile ilgili. Bir canlı yayında anlatacağım bu hafta. Güzel bir hafta sonu olsun herkes için" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDEN KOPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL' 

Ferman Akgül, sözlerine şöyle devam etti: 

"Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar.

maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın. Turnelere ve stüdyo çalışmalarına buradan geleceğim. Yazları hep Türkiye'de olacağız.

Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı şeçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle."

Etiketler ferman akgül manga solist türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber AK Partili vekilin boğaz manzaralı villası kaçak çıktı AK Partili vekilin boğaz manzaralı villası kaçak çıktı Emniyet'in süper lüks otomobilleri ile ilgili dikkat çeken merak Emniyet'in süper lüks otomobilleri ile ilgili dikkat çeken merak Piyasalarda kritik hafta: Dolar zirvede, altın güç kaybediyor Piyasalarda kritik hafta: Dolar zirvede, altın güç kaybediyor AK Parti'de seçimin faturası kesiliyor: ''Bazı isimler görevden alınacak'' AK Parti'de seçimin faturası kesiliyor: ''Bazı isimler görevden alınacak'' Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi