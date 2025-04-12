Ünlü yönetmen Ted Kotcheff hayatını kaybetti
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Yönetmen Ted Kotcheff'in 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
‘First Blood’, ‘Weekend at Bernie's’, ‘Wake in Fright’ ve ‘The Apprenticeship of Duddy Kravitz’ gibi filmlerin yapımcısı olan Kanadalı yönetmen Ted Kotcheff 94 yaşında hayatını kaybetti.
Kızı Kate Kotcheff, dün yaptığı açıklamada yönetmenin kalp yetmezliğinden öldüğünü belirterek, “O harika bir hikaye anlatıcısıydı. İnanılmaz, hayattan büyük bir karakterdi [ve] elini her şeye atabilen bir yönetmendi” ifadelerini kullandı.
DHA
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