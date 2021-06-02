Ünlülerin olduğu partiye polis baskını: Arka kapıdan kaçmaya çalıştılar

Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan, Enis Arıkan ve Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncularının olduğu doğum günü partisine baskın düzenlendi.

Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan ve Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularının olduğu bir grup Yeniköy’de bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Polis ekiplerini bastığı partiye katılan ünlü isimler arka kapıdan kaçmaya çalıştı.

Ceza yağdı

Clubhouse'ta arkadaş olan grup, polis mekanı basınca arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Gelen polislere kapı açılmadı. Polisin uzun uğraşları sonunda kapı açıldıktan sonra pandemi kurallarına uyulmadığı için ceza işlemleri uygulandı.

"Kapandı o mevzu"

İrem Derici polisin bastığını haksız olduğunu kesilen cezaya razı olduğunu söyledi. Ünlü popçu hakkında aşk dedikoduları çıkan Emre Aslan'ın da içeride olduğu hatırlatılınca "Kapandı o mevzu" dedi.

Derya Uluğ arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Uluğ kameraları görünce bu kararından vazgeçti ve hızla ön kapıdan aracına binerek uzaklaştı. Enes Batur ve Emre Aslan sorulara yanıt vermeden arabaya bindi.

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