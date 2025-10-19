Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı

  1. Anasayfa
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan nlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bu sefer de "Bu iki şeyi içen kızla asla beraber olmam" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor Kafa TV Youtube kanalında ekranlarında katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. tkültürüne dair eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti. 

Vedat Milor katıldığı programda "bu 2 şeyi içen kızla asla beraber olmam" diyerek "çünkü ileride her şeyime karışacak" dedi.

Milor'ün 2 kriterinin de mesleki olması dikkat çekerken kriterlerinden biri "latte içen" diğerinin ise "sigara içen"ler olduğunu söyledi.

İşte yeni bir tartışma başlatan Veda tMilor'un o açıklaması:

"Sabah latte isteyen bir kızla beraber olmam. İtalya'da yok yani 'Latte' diye bir şey.  Cappucino’ya kadar kabul ediyorum. Kız mesela badem ya da soya sütü istese o da negatif benim için çünkü ileride her şeyime karışacak. ‘Tereyağ yeme, kaymak yeme sağlıksız’ diyecek."

