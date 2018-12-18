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  3. 18 Aralık 2018 16:41

''Yemek yapan erkekler çok seksi oluyor''

Kahkahalarıyla gündemden düşmeyen Saba Tümer, programda "yemek yapan erkekler çok seksi oluyor'' dedi.

''Yemek yapan erkekler çok seksi oluyor''
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Kahkahaları ve gaflarıyla gündemden düşmeyen Saba Tümer, bunlara bir yenisini ekledi.

Bir yemek programın konuk olan Saba Tümer, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen ünlü sunucu Saba Tümer, YouTube'da yayınlanan 'Bekar Mutfağı' isimli yemek programına konuk oldu.

Açıklamalarıyla programın sunucusu Emre Buga'nın bile yüzünü kızartan Saba Tümer, program boyunca yaptığı espriler ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yapılan yemekleri beğendiğini belirten sunucu "Yemek yapan erkek seksi oluyor" şeklinde bir yoruma imza atınca programın sunucusu buz kesti.

saba tümer , kahkaha , stüdyo , gaf
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