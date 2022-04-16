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Yılın aşk bombası gerçek çıktı! Hande Erçel yakalandı

Yılın aşk bombası gerçek çıktı! Hande Erçel yakalandı

Bir süre önce Kerem Bürsin ile olan ilişkisini noktalayan Hande Erçel yeni sevgilisi Kaan Yıldırım ile yurtdışında görüntülendi.

Kerem Bürsin ile ilişkisini noktalayan oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülendi. İkili, Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları cevapsız bırakan Erçel, yeni aşkıyla ilk kez Londra'da bir hayranı tarafından görüntülendi.

Gossippasta'nın ulaştığı fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Erçel ve Yıldırım cephesinden aşk iddiasına ne cevap geleceği merak konusu oldu.

 

Etiketler hande erçel kaan yıldırım aşk ingiltere
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