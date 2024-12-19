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Yusuf Güney kahinliğe soyundu, 2025 kehanetlerini açıkladı

Yusuf Güney kahinliğe soyundu, 2025 kehanetlerini açıkladı
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Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen şarkıcı Yusuf Güney şimdi de 2025 kehanetlerini açıkladı.

Astral seyahatler yaptığını iddia eden şarkıcı Yusuf Güney 2024'e veda etmeye sadece 12 gün kala 2025 yılı kehanetlerini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi Yusuf Güney, Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar adlı programında yalan makinasına bağlı haldeyken uzaylılarla tanıştığını söyleyerek "Bazı şeyleri anlatamıyorum. Başım farklı bir tehlikeye girer" demiş, makina da bu açıklamaları "doğru" olarak algılanmıştı.

Yusuf Güney şimdi de 2025'te bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Magazin Burada muhabirine konuşan Güney, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.

 

 

Etiketler kehanet kahin astral seyahat Yusuf Güney uzaylılar
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