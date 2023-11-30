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Zerrin Özer, Darülaceze'den taburcu edildiğini duyurdu

Zerrin Özer, Darülaceze'den taburcu edildiğini duyurdu
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Zerrin Özer, tedavisinin Darülaceze'de dün bittiğini, Çam ve Sakura Hastanesi'nin doktorları tarafından yönetileceğini duyurdu.

Tedavisi için Darülaceze'ye yerleşen kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken Zerrin Özer taburcu oldu. Özer, tedavisinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin doktorları tarafından yönetileceğini duyurdu.

Özer, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zerin Özer, "Dün itibarı ile sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze'deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe sonsuz teşekkürler ederim. Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi'nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir"

Etiketler zerrin özer taburcu hastane
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