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A Spor'da mikrofon kazası: ''Ağabey ne para çalıyorlar biliyor musun?''

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında yaşanan mikrofon kazası sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında Güvenç Kurtar'ın, yorumcu Serdar Sarıdağ'a, ''Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım'' dediği duyuldu.

Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ, canlı yayında teknik hata kurbanı oldu. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ'ın kurduğu cümlelerde kimleri kastettiği merak konusu oldu. Kurtar'ın, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da buna, "Bilmez miyim ağabey" diye cevap verdi. Bu mikrofon kazası sosyal medyada çok konuşuldu.

 

Etiketler a spor mikrofon güvenç kurtar serdar sarıdağ
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