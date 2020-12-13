Abdurrahman Dilipak: ''Kökünüze kibrit suyu dökecekler''

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, korona virüs salgınının başlangıcından bu yana aşı karşıtlığına devam ediyor.

Bugünkü köşesine yine aşı çalışmalarını taşıyan Dilipak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu aşamada düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek” ifadelerine yer verdi.

Dilipak, “Bir adım sonrası için Türkiye hazır” dedi. Cep telefonuna entegre yeni bir kodun yazılabileceği iddiasını ortaya atan Dilipak, “Bir adım sonrası deri altına takılacak chip” düşüncesini dile getirdi.

Ağza damlatılacak damla ya da deri altına enjekte edilecek sıvı gibi teknolojilerin de hazır olduğunu iddia eden Dilipak, “Biz bu insan neslinin son örnekleri olacağız ve kısırlaştırılan kitlelerle belli milletlerin soyuna kibrit suyu dökülecek. Yani soyunuzu kurutacaklar” dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit'te yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haber kaynağı AA. Fahrettin Koca demiş ki, “Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak. Bazı yerlere giriş-çıkış için düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek.” Yani, işaret edilen “Global Health Pass.” Bir adım sonrası için Türkiye hazır. HES kodu, bilekliğinize takılacak. Belki cep telefonunuza entegre yeni bir kod da yazılabilir. Bir adım sonrası, deri altına takılacak Chip.

Ha! Şu da var, ağzınıza damlatılacak bir damla ya da deri altına enjekte edilecek bir sıvı, bir manyetik kart ya da doğrudan cep telefonunuza entegre de edilebilir. Bu teknoloji de hazır.

Bir adım sonrasında da “Global Performans Pass.”ınız hazır. Yoksa şehirlerarası seyahatiniz bile engellenebilir, bazı mekanlara giremezsiniz. “Cüzzamlı” muamelesi gösterecekler, aşı olmaya, Chip taktırmayana bu gidişle. Eğer bunların evdeki hesapları gerçekleşecek olursa, biz bu insan neslinin son örnekleri olacağız ve kısırlaştırılan kitlelerle belli milletlerin soyuna kibrit suyu dökülecek. Yani soyunuzu kurutacaklar.

Tehlikenin farkında mısınız ve bunu daha açık nasıl yazabilirim. Bunu kabul ediyor musunuz!

Bu nesil kendi elleri ile geleceğini yok etmeyi gerçekten kabul ediyor mu? Bu kitlesel bir cinnet halidir. Bu bir intihardır. Bu tarihin en büyük cinayeti, soykırımı olur böyle giderse..

