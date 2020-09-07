Ahmet Hakan o tarikatçıyı ihbar etti!

Abdülkadir Erdinç, isimli sosyal medya kullanıcısı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sözde şeyh Fatih Nurullah'a destek verdi. Hesabında "Bu hesabı hocama destek için açtım.

İstediğiniz kadar yalan söyleyin biz onun arkasındayız" dedi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, bu ismin yakalanması için sosyal medya hesabından açık ihbarda bulundu:

12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da. Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor. Bu adam eğer gerçekten müritse... Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı. Hukukta böyle bir suç yoksa... O zaman “Suçu ve suçluyu övmek” ya da “Dini değerleri aşağılamak” suçları devreye sokulmalı. Eğer bu sahte bir hesapsa... Bu hesabın arkasındaki şahıs ya da şahıslar derhal bulunmalı.

FETÖ’cü müdürler, yoksa başka bir provokasyon odağı mıdırlar, ortaya çıkarılmalı. Buraya kadar yazdıklarımın tümünün “bir açık ihbar” olarak değerlendirilmesini talep ediyorum.