AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!''

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AK Partili Şamil Tayyar'a Aşık Veysel’in sözüyle yanıt verdi: "Sizin ağzınıza yakışmaz, ağzını çalkalayın!"

21 Ağustos 2021’den bu yana cezaevinde tutulan Emekli Orgeneral Çevik Bir; 28 Şubat davasına bakmış, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Demans hastalığı nedeniyle tahliye edildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Bir’in orgeneral üniformalı fotoğrafı ile tahliye edildiği fotoğrafını “Aşık Veysel’in dediği gibi; ‘Gören göze ibret vardır her şeyde’ ” ifadelerini kullanarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, paylaşıma ’18 Dakika’ programında tepki gösterdi.

Yanardağ yapılan paylaşımı “Köylü, kabile intikamcılığı” olarak nitelendirdi.

‘ÖYLE HELALLEŞMEK YOK’

Yanardağ konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Birkaç tane cumhuriyet düşmanı siyasal İslamcı’nın içini serinletmek için bu görüntüler yayınlandı. AK Partili Şamil Tayyar kim? AK Parti’de iki dönem milletvekilliği yapmış, eski bir gazeteci ve kumpas davalarının ünlü tetikçi yazarlarından biri. Bakın Ergenekon diye örgüt olmadığı mahkeme, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla kesinleşmiş dimi? Peki Şamil Tayyar’a ne diyeceğiz? Şamil Tayyar çalıştığı gazetelerde, çıktığı TV’lerde böyle bir örgütün canhıraş bir şekilde sonuna kadar savunan, cemaat bağlantılı bilgilerle, oradan aldığı enformasyonla haber yapan bir gazeteci değil mi? Ne yazmış ‘Aşık Veysel’in dediği gibi; ‘Gören göze ibret vardır her şeyde…’ Aşık Veysel’in adını kirletmeyin. Aşık Veysel bu ülkenin mazlumlarının büyük ozanıdır. Sizin ağzınıza yakışmaz, ağzını çalkalayın. Evet ‘Gören göze ibret vardır’ ve hep birlikte göreceğiz. Öyle helalleşme yok. Yapanın yanına kâr kalırsa eğer yeni bir gelecek kurulamaz. Kumpasçılardan, köylü intikamcılarından hesap sorulmazsa bu ülke yeni bir başlangıç yapamaz. Ben uyardım sizi, bakın kin ekiyorsunuz bu topraklara. Ortada yapılmamış bir dava var. Bugün bütün AK Parti yöneticilerinin 15 Temmuz darbesinden yargılanması lazım. Niye Meclis’in Araştırma Komisyonu raporunu yayınlamıyorsunuz? Şamil Tayyar dahil Fetullahçı çetenin siyasi ayağı oldukları ortaya çıkar korkusuyla bunu yapmadılar.

Programda cezaevinden kendisine gelen mektupları okuyan Yanardağ “Hapishaneler bir ülkenin aynasıdır. Hapishanelerini birer zulüm ve işkence evine dönüştüren bir rejim, bir düzen sürdürülemez” ifadelerini kullandı.