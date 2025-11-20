  1. Anasayfa
Cem Küçük'ten canlı yayında olay olan ''yalan iddialar'' savunması
AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve özellikle İBB soruşturması sırasındaki "sıradaki operasyon" tahminleri bir bir doğru çıkan yazar Cem Küçük bu sefer de CHP lideri Özel'e yanıt verirken kullandığı "arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin" ifadeleriyle gündem oldu...

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük İBB'ye yönelik soruşturma başladığı günlerde aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla sık sık tepki çekiyordu.

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde ve iddianame hazırlandıktan sonraki süreçte yaptığı açıklamalar için "yalan" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verirken çok konuşulacak ifadelere imzasını attı.

Özel'in paylaştığı yalanlama videosuna cevap veren Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı adlı programda yaptığı açıklamada "...Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel bunları da yalanlayın. Madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun, ben de demiyorum ki 'bu doğru', arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri..." dedi.

Özel de Cem Küçük'ün bu ifadeleri üzerine "İnsanlar bazen yalan atar' atmaz! 'Ağzımdan kaçmış' diyor. Ağzından 'Parke altından 2 milyon dolar çıktı' kaçar mı insanın?" diyerek tepki gösterdi.

