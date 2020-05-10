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  3. 10 Mayıs 2020 14:00

Cemil Barlas'tan 65 yaş üstü için skandal paylaşım: Azmasalar bari!

Sabah Gazetesi yazarı Cemil Barlas, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesiyle ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Barlas tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.

Cemil Barlas'tan 65 yaş üstü için skandal paylaşım: Azmasalar bari!
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65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı

Hükümete yakınlıığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı ve A Haber yorumcusu Cemil Barlas'tan 65 yaş üstü yurttaşlara bugün saat 11:00'de başlayan, 15:00'te bitecek olan sokağa çıkma izninin başlamasıyla ilgili tepki çeken bir tweet geldi.

Barlas'ın tepki çeken tweeti şöyle:

"Nihayet 65 üstü serbest.. sokaklarda çok azmasalar bari!"

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Barlas'a 'Bu nasıl bir dil? Bu nasıl bir üslup? Bu ne saygısızlık!' diyerek tepki gösterdi.

'CIA'YA BAĞLADI!
Cemal Barlas gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaparak, "Bu arada cia tetikçisi istedi diye beni linç etmeye çalışıp espiriden anlamayan salak durumuna düşmeyin bence..." dedi ve twitter hesabını kapattı.

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