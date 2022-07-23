Cumhuriyet yazarı, Abdulkadir Selvi'nin FETÖ geçmişini yazdı

Aydın Doğanlar, Cem Uzanlar, Dinç Bilginler, Mehmet Emin Karamehmetler zamanlarını hatırlayanların "özlediği" medya savaşları yeniden başladı. Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi'nin Cumhuriyet gazetesine yönelik sert eleştirilerine Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu "Selvi'nin Sicili" başlığıyla yayınladığı ve Selvi'nin FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen için eskiden kullandığı ifadelerle yanıt verdi.

Türk medyasındaki eski tartışmaları, restleşmeleri, polemikleri ve kavgaları özleyenlere müjde! AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet ile AK Parti'ye muhalif yayın politikasıyla dikkat çeken Cumhuriyet gazetesinin 2 yazarı karşı karşıya.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Cumhuriyet gazetesi için "Mayıs başta olmak üzere darbeler, postmodern darbe girişimleri, muhtıralar konusunda sicili parlak olmayan Cumhuriyet gazetesi" çıkışına Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu'dan çok sert bir yanıt geldi.

Cumhuriyet yazarı Kansu "Selvi’nin yakın geçmişte kime iliştiğinin fotoğrafını bilmeyen yok" dediği Abdulkadir Selvi'nin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak "9 Aralık 2013’te de Yeni Şafak’ta, iliştiği hocasına ıstırabını aktarma ihtiyacı duymuş. AKP ile hocası arasındaki gerginlik konusunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın arabulucu olmasını önermiş ve demiş ki: 'Ne olur hocam, gün bugün. Türkiye’ye dönün artık.'" diyerek yazdı.

Görülen o ki artık 1 yıldan daha kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde siyaset arenasındaki sert tartışmalar medyaya da sirayet edecek...

Bakalım Abdulkadir Selvi'nin kendisi için "Selvi’nin siciline baktık. Bunlar çıktı" diyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu'ya yanıtı ne olacak...