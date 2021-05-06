Ebru Baki'nin programı erken bitirildi

Habertürk TV'de her sabah Para Gündem programıyla ekrana gelen Ebru Baki'nin programı MHP'den gelen tehdit açıklamalarının ardından bugün erken bitirildi.

Habertürk TV'de MHP'nin anayasa teklifinin tartışıldığı 4 Mayıs tarihli yayının ardından partinin Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'in Para Gündem programı sunucusu ve kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki'ye hakaret içeren mesajları ile başlayan kriz devam ediyor.

Dün bu mesajlara yayında tepki göstererek, Yönter ve MHP'yi özür dilemeye çağıran Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un görevden ayrılmıştı. Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP yönetiminden ise sosyal medyada gün boyu "Habertürk TV izlemiyorum" kampanyası yürütüldü.

BAKİ PROGRAMINI ERKEN BİTİRDİ

Bu gelişmelerin ardından programı yayın akışından kaldırılan Para Gündem ise daha sonra akışa eklendi ve sabah yayında yine ekranda yer aldı. Ancak her gün 09.00-12.00 arasında yayınlanan program bugün saat 10.00'da bitirildi. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın konuk olduğu programda yaşanan krizle ilgili bir yorumda bulunulmadı.

Programın sonunda ise Ebru Baki dün sosyal medyada çok konuşulan AK Parti'nin CHP hakkındaki Yalan Üretim Makinesi adlı çizgi filmi ile muhalefet liderlerinin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları konuşulurken, "Dün sosyal medyada çok tartışılan konulardan biri de buydu. Diğerleri de malumunuz..." dedi ve araya gittiklerini söyledi. Ancak daha sonra, "pardon aramız yokmuş, kapatıyoruz" diyerek yayını Meltem Acet'in sunduğu haber bültenine devretti.