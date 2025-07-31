En az 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 21 Haziran'da tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu. Fatih Altaylı'nın tutuklandıktan tam 26 gün sonra 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenen iddianamesi bugün kabul edildi ve hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma günü de belli oldu.

Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yaparak tepki göstermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kendi Youtube kanalında yaptığı bir değerlendirme sonrasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu. Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan açılan davada savcılık 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame kabul edilirken Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşmanın tarihinin 3 Ekim 2025’te görüleceği açıklandı.

İddianamedeki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli sözler yayınladığı iddiasıyla 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Altaylı adliyeye sevk edildi ardından tutuklandı. Altaylı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Altaylı’nın kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde, Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadının bulunmadığını; yapmış olduğu yayında, Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini, herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını; Türk halkının kendisini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini; padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini ifade ettiğini; Cumhurbaşkanına yönelik tehdit ya da tehdit algısı oluşturabilecek herhangi bir beyanda bulunmadığını, herhangi bir imada bulunmadığını, sadece bilgi vermeye yönelik açıklamalarının bu şekilde yansıtıldığını, bu algı bozulmasından sorumlu olmadığını, konuşmanın tamamen tarihsel bir çerçevede olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği aktarıldı.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde gerçekleştirildiği, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı; soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık olduğu yazıldı.

Şüphelinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek konuştuğu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya verdiği cevapla, vurgu yaparak dile getirdiği sözde örneği pekiştirmeye çalıştığı; Altaylı’nın Cumhurbaşkanına yönelik olarak, hayatına bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditte bulunarak üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.