  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. En az 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu

En az 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu

En az 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak olan Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu
Güncelleme:

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 21 Haziran'da tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu. Fatih Altaylı'nın tutuklandıktan tam 26 gün sonra 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenen iddianamesi bugün kabul edildi ve hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma günü de belli oldu.

Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yaparak tepki göstermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Kendi Youtube kanalında yaptığı bir değerlendirme sonrasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu. Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan açılan davada savcılık 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame kabul edilirken Altaylı’nın yargılanacağı davada ilk duruşmanın tarihinin 3 Ekim 2025’te görüleceği açıklandı.

İddianamedeki suçlamalar 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli sözler yayınladığı iddiasıyla 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Altaylı adliyeye sevk edildi ardından tutuklandı. Altaylı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Altaylı’nın kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde, Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadının bulunmadığını; yapmış olduğu yayında, Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini, herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını; Türk halkının kendisini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini; padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini ifade ettiğini; Cumhurbaşkanına yönelik tehdit ya da tehdit algısı oluşturabilecek herhangi bir beyanda bulunmadığını, herhangi bir imada bulunmadığını, sadece bilgi vermeye yönelik açıklamalarının bu şekilde yansıtıldığını, bu algı bozulmasından sorumlu olmadığını, konuşmanın tamamen tarihsel bir çerçevede olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği aktarıldı.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde gerçekleştirildiği, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı; soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık olduğu yazıldı.

Şüphelinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek konuştuğu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya verdiği cevapla, vurgu yaparak dile getirdiği sözde örneği pekiştirmeye çalıştığı; Altaylı’nın Cumhurbaşkanına yönelik olarak, hayatına bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditte bulunarak üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.

 

text-ad
Etiketler fatih altaylı iddianame hapis cezası hapis silivri cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik'' Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik'' Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı İstanbul'daki şehir teröristi hamamda yakalanıp, yarı çıplak gözaltına alındı! İstanbul'daki şehir teröristi hamamda yakalanıp, yarı çıplak gözaltına alındı! Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Eski iş yerine gidip öldürdü; saklandığı kümeste yakalandı! Eski iş yerine gidip öldürdü; saklandığı kümeste yakalandı! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı!
MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' İstanbul'da unutulmaz gece: Justin Timberlake için kuyruğun sonu gözükmedi! İstanbul'da unutulmaz gece: Justin Timberlake için kuyruğun sonu gözükmedi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Tüm denklemleri altüst eden seçim anketi sonuçları açıklandı Tüm denklemleri altüst eden seçim anketi sonuçları açıklandı İstanbul'da büyük yangın: Gece gündüze döndü, peşpeşe patlamalar yaşandı! İstanbul'da büyük yangın: Gece gündüze döndü, peşpeşe patlamalar yaşandı! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! İBB'nin kararına tepkiler çığ gibi: Arabalı vapur hattının iptali isyan ettirdi İBB'nin kararına tepkiler çığ gibi: Arabalı vapur hattının iptali isyan ettirdi Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama