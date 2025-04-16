Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında rest: ''Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun ?''

Prof. Dr. Ersan Şen, aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük'e "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun" diye çıkıştı.

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında avukat Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük birbirine girdi.

Cem Küçük’e yüklenen Ersan Şen, "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine çok sinirlenen Cem Küçük ise Ersan Şen’e "bunlar muhalif medyanın uydurması" diyerek yanıt verdi.