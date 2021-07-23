Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: ''Bunu neye dayanarak iddia ediyor bilmiyorum''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Irak'ın İran'a saldırısı hakkında kaleme aldığı yazıya tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazıda Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın yazısında, "Ahmet Hakan önceki günkü yazılarından birinde, Irak’ın İran’a saldırmasını ABD’nin teşvik ettiğini 'Saldır koçum arkandayız' dediğini" aktaran Altaylı, "Bunu neye dayanarak iddia ediyor bilmiyorum. Kimsede böyle bir bilgi, veri yok" dedi.

'ZANNETMİŞ OLABİLİR'

Irak ve İran arasındaki çatışmalara değinen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın İran’a saldırması ABD’nin hoşuna gitmiş olabilir. Ama aynı dönemde İran’a gizlice silah sattığı kesin bilgidir. İran’a silah satışından gelen para ile Nikaragua’da kontraları desteklediği de. Ama savaş çıksın diye Irak’ı teşvik ettiğine ilişkin bir bilgi yoktur. Ve bana sorarsanız Ahmet Hakan savaşları ve olayları karıştırmıştır.

Çünkü ABD’nin Irak’ı teşvik ettiği çatışma İran-Irak savaşı değil, Irak’ın Kuveyt’i işgalidir. Irak’ın Kuveyt’i işgali öncesi Bağdat’taki ABD Büyükelçisi April Gillespie, Saddam Hüseyin’e bir mektup yazarak Irak-Kuveyt gerilimi ile ilgili olarak “Irak’ın komşuları ile olan sınır anlaşmazlıkları ve gerilimleri ABD’nin ilgi alanı dışındadır ve bu tür bölgesel çatışmalara müdahil olmak gibi bir niyetimiz yoktur” mealindeki mektubu Saddam’ın Irak’a saldırmasını sağlamak ve cesaretlendirmek için yazılmış bir mektuptur ve bu yolla ABD’nın Irak’a müdahalesinin yolu açılmıştır algısı mevcuttur. (Bu mektubu çeyrek asır kadar önce bu köşede yayınlamıştım.)

Ahmet Hakan büyük ihtimalle böyle bir şeyi duymuş ama bunun İran-Irak savaşı ile ilgili olduğunu zannetmiş olabilir."

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