Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi

Gazeteci Fatih Altaylı, Özlem Gürses ile YouTube'da düzenlediği canlı yayında “Teke Tek Seçim Özel Yayını” programında canlı yayına yakışmayan bir el hareketi yaptı.

Gazetci Fatih Altaylı, gazeteci Özlem Gürses ile birlikte bugün yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını YouTube'taki Teke Tek Seçim Özel Yayını'nda değerlendiriyor.

Ancak Altaylı'nın programda eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan bahsederken yaptığı bir el hareketi büyük tepki çekti.

"Turgut Özal aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi bir kampanya yürütmüştü. 'Bizim partimiz dışında bir belediye başkanına oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa bir şey yapamazlar.' diyorlardı." diyen Fatih Altaylı, halkın Turgut Özal’ın açıklaması için verdiği tepkiyi göstermek adına bir el hareketi yaptı.

Canlı yayında olduğunu hatırlayan Fatih Altaylı bir anlığına duraksadı, Özlem Gürses ise devreye girerek sohbeti yumuşattı.