Fatih Portakal'dan kampanyaya eleştiri !

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle devletin kasasından vatandaşlara yardım yapmak yerine millete giderek 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatmasını eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusa sesleniste vatandaşa müracat çıktı. Devletin kasasinda demek yeterli yedek akçe yok! Bir de acı taraf, yurttaşın üretimle sağliğı arasında seçim yapma zorunda bırakilması.

Yillar sonra üretmek akla geldi, ne yazık ki böyle bir durumda. Diyecek söz bulamıyorum."

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar ? Ne kadar bağış yaptı ?

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