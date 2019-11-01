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  4. 01 Kasım 2019 09:37

Ahmet Hakan Hürriyet'in başına mı geçiyor?

Hürriyet gazetesinde Vahap Munyar'ın istifasının ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna gazete yazarlarından Ahmet Hakan'ın oturacağı iddia edildi.

Ahmet Hakan Hürriyet'in başına mı geçiyor?
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Hürriyet Gazetesi’nde görülmemiş tasfiyede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gazeteciler evlere gönderilen tebligatla işlerine son verilirken Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar dün istifasını elden sunmuştu. Ancak bu dilekçeye bir yanıt gelmedi. Bugün istifaların devam etmesi üzerine, Munyar'ın istifasını bu kez noter kanalıyla gönderdiği öğrenildi.

Munyar’ın istifasının ardından Hürriyet’in genel yayın yönetmenliği koltuğu için Ahmet Hakan’ın adı öne çıktı.

Ahmet Hakan’ın ise saat 21.00 itibariyle yakın çevresine “adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı” dediği öğrenildi.

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