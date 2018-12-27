Halk TV ve FOX için ceza raporu hazırlayan AK Partili çıktı

Halk TV ve Fox TV’ye ağır cezalar verilmesine yol açan raporu hazırlayan RTÜK İzleme ve Değerlendirme Başkanı Yaşar Uğurlu son seçimler öncesi AK PartiÇorum Milletvekili adayı olmak için RTÜK Başkanlık müşavirliği görevinden istifa etmiş, seçimi kaybedince de görevinde yükselip Daire Başkanı olarak RTÜK'e geri dönmüştü.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 1962 Çorum doğumlu olan Yaşar Uğurlu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Hizmetler bölümü bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde, de doktora yaptı. Kırıkkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü ve Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2008 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Başkanlık Müşaviri olarak atandı. 2009-2011 yılında Eğitim Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Planlama ve Öğretmen Yetiştirme Grup Başkanı oldu.

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